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ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Российские оккупанты 16 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненые

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Российские оккупанты 16 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненые
Российские оккупанты 16 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненые / narodna-pravda.ua

В первую половину суток 6 апреля режим "пасхального перемирия" боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также стрелкового оружия противник обстрелял укрепления ВСУ вблизи пункта Валуйское. Кроме этого, минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы враг применил по защитникам Троицкого. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Луганского.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по украинским позициям в районе Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – неподалеку Марьинки. Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Лебединского и дважды Павлополя, а снайперский огонь велся вблизи Широкино.

В результате вражеского огня два украинских защитника получили ранения. Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказана медицинская помощь,
– сообщают в пресс-центре.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе АТО
Источник: 24 Канал
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