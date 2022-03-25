На полках, где было мясо, ставят вино и соусы. Об этом сообщил российский блогер, опубликовавший соответствующие фото.
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Вода и соусы вместо отсутствующих продуктов
Многие супермаркеты России получили распоряжение о срочной "борьбе" с пустотой на полках. Вместо отсутствующих товаров ставят воду, ведь это единственное, с чем в стране нет дефицита.
В Пятерочки специально завезли паллеты с водой, чтобы ставить их на место, где должен быть сахар, если его нет,
– пишут в росгруппе.
Вода вместо отсутствующих продуктов / Фото российского блогера
Вместо мяса напитки более "соответствующие" – соусы и вино. В некоторых точках уже начали разбирать стеллажи, чтобы не пугать покупателей пустотами.
Соусы на полках с мясом / Фото российского блогера
Вино среди мяса / Фото российского блогера
Отдельные дефицитные прилавки сказали ставить в "парканчик", чтобы они хоть чуть-чуть выглядели заполненными.
Ценники – тоже дефицит
Тем временем цены на продукты в российских супермаркетах можно узнать только на кассе. Ведь стоимость бумаги, на которой их печатают, очевидно, не слишком приятная.
"Если она (бумага – 24 канал) стоит 1500 рублей – это очень неприятно. Если ее вообще нет в продаже, то зачем вообще нужны эти ценники", – возмущаются россияне.
Цены можно узнать только на кассе / Фото из российского телеграм-канала
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