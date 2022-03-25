На полках, где было мясо, ставят вино и соусы. Об этом сообщил российский блогер, опубликовавший соответствующие фото.

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Вода и соусы вместо отсутствующих продуктов

Многие супермаркеты России получили распоряжение о срочной "борьбе" с пустотой на полках. Вместо отсутствующих товаров ставят воду, ведь это единственное, с чем в стране нет дефицита.

В Пятерочки специально завезли паллеты с водой, чтобы ставить их на место, где должен быть сахар, если его нет,

– пишут в росгруппе.



Вода вместо отсутствующих продуктов / Фото российского блогера

Вместо мяса напитки более "соответствующие" – соусы и вино. В некоторых точках уже начали разбирать стеллажи, чтобы не пугать покупателей пустотами.



Соусы на полках с мясом / Фото российского блогера



Вино среди мяса / Фото российского блогера

Отдельные дефицитные прилавки сказали ставить в "парканчик", чтобы они хоть чуть-чуть выглядели заполненными.

Ценники – тоже дефицит

Тем временем цены на продукты в российских супермаркетах можно узнать только на кассе. Ведь стоимость бумаги, на которой их печатают, очевидно, не слишком приятная.

"Если она (бумага – 24 канал) стоит 1500 рублей – это очень неприятно. Если ее вообще нет в продаже, то зачем вообще нужны эти ценники", – возмущаются россияне.



Цены можно узнать только на кассе / Фото из российского телеграм-канала