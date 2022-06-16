По словам Марченко, херсонцы не просто ждут освобождения территорий от россиян. Они также готовятся к включению в оборону и противостояние.

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"Мы будем их бить с двух сторон. Те, кто специально там, не идут, спрятали оружие, ждут просто сигнала. Никто не собирается сдавать и никто не планирует их оставлять, если там у кого-то пробегают мысли, что давайте на этом остановим войну – нет, это наша страна, это наши земли", – сказал Марченко.

Следует спасти украинцев и украинский Херсон

Генерал рассказал, что в Херсоне живут его братья. Надо помнить, что этот наш город и наши люди и Украина не вправе их покидать.

Если мы оставим, какие мы тогда защитники,

– спросил Марченко.

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Ситуация в Херсонской области

Украинским защитникам удается продвигаться по Херсонской области. Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 14 июня рассказал, что бои были возле села Томына Балка. Там оккупанты разместили несколько батарей реактивной артиллерии. По словам Хланя, украинские военные тактически переигрывают российских.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что захватчики отступают на Херсонщине и Николаевщине, потому что не готовы умирать ни за Херсон, ни за Николаев. Эксперт объяснил, что для Украины должно стать приятной неожиданностью то, что россияне могут оставить даже укрепившиеся территории.

"Херсонцы – молодцы! Они сохранили такую стойкость, держатся уже столько дней. Их патриотизм поражает!", – подчеркнул Жданов.

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Херсонцы угрожают россиянам

Партизанское движение в Херсоне распространяет листовки, которые пугают российских убийц. В своих сообщениях отмечают – ВСУ всего в 10 километрах от города, а к Ростову – аж 558 километров. Поэтому оккупантам следует спешить домой.