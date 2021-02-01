Российский бомбардировщик пролетел прямо возле американского эсминца в Черном море: видео
Российский тактический бомбардировщик Су-24 в Черном море приблизился к американскому эсминцу "Дональд Кук". Флот США выполняет в водах международное задание.
Источник: ВМС США
"Дональд Кук" патрулирует в Черном море, чтобы поддержать союзников и партнеров НАТО, а также обеспечить в регионе безопасность.
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Шестой флот ВМС США опубликовал видео с эсминца. На нем видно, как Су-24 пролетает совсем близко на малой высоте.
Совместная тренировка военных Украины и США
- В Черном море катерная группа ВСУ с привлечением морской авиации провела совместную тренировку с американскими эсминцем и кораблем.
- Военные отрабатывали маневрирование, сигналопроизводству и тому подобное. Все элементы выполняли в соответствии со стандартами НАТО.
- Это первые в этом году тренировки типа PASSEX с кораблями США.
- Эсминец "Дональд Кук" зашел в воды 24 января.
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