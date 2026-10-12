Экономист Олег Пендзин в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, почему предложенное Трампом соглашение вряд ли поможет снизить цены на топливо. Он также разобрал, какие политические расчеты могут стоять за решением американского президента и что на самом деле вызвало подорожание дизельного топлива в США.

США производят больше дизельного топлива, чем потребляют

Решение Дональда Трампа о закупке российского топлива следует рассматривать прежде всего с точки зрения предвыборной борьбы. Американский президент пытается улучшить свой рейтинг и позиции Республиканской партии, однако экономическое сближение с Москвой может вызвать у избирателей совсем иную реакцию, чем та, на которую он рассчитывает.

На протяжении десятилетий американское общество воспринимало Россию как противника, а Украина, противостоящая российской агрессии, остается партнером Соединенных Штатов. Пендзин предположил, что даже республиканские кандидаты смогут использовать это противоречие в общении с избирателями, ведь договоренности с Кремлем могут поставить под сомнение последовательность американской политики.

Решения о большой сделке с Российской Федерацией точно не будут способствовать повышению рейтинга Трампа. Просто потому, что в сознании американцев, формировавшемся десятилетиями, Российская Федерация является мощным врагом. Украина, которая борется с Россией, является однозначным партнером. А партнеров так не бросают,

– подчеркнул Пендзин.

В то же время проблема, которую Трамп пытается решить с помощью российского дизельного топлива, действительно ощутима для американцев. До начала войны в районе Персидского залива галлон топлива стоил примерно 3–3,7 доллара в зависимости от штата, а сейчас цена достигает около 6,5 доллара. По оценке экономиста, такое подорожание создает дополнительное политическое давление на Белый дом в преддверии выборов.

Однако рост цен не связан с физической нехваткой дизельного топлива в США. По данным, приведенным Пендзиным, американские предприятия ежемесячно производят примерно 5,56 миллиона тонн дизельного топлива, тогда как внутренний рынок потребляет около 4,5 миллиона тонн. Страна имеет собственные излишки и входит в число больших экспортеров этого вида топлива.

Объем первой партии из России, о которой говорил Трамп, составляет 300 тысяч тонн. Это менее 10% месячного американского потребления, поэтому Пендзин не ожидает, что такое количество импортируемого дизельного топлива сможет существенно изменить ситуацию на заправках.

Завозить топливо на рынок, не испытывающий дефицита, – значит наносить ущерб собственному товаропроизводителю. Я готов воспринимать подобные заявления как некие политические декларации, но смысла в этих декларациях абсолютно нет,

– пояснил экономист.

Американские компании активно поставляют дизельное топливо за границу, в частности в страны Латинской Америки. Представители нефтяной отрасли Техаса, которые одновременно являются финансовыми донорами Республиканской партии, уже выступали против дополнительного импорта и призывали вместо этого стимулировать экспорт собственного топлива.

Трамп пытается снизить цены перед выборами

Стремление американского президента продемонстрировать быстрый результат может объяснять его заинтересованность в российском дизельном топливе. Цены на топливо напрямую влияют на настроения избирателей в США, поэтому их рост создает дополнительные риски для партии, находящейся у власти.

В то же время Пендзин отметил, что решения Трампа не всегда поддаются обычной экономической логике. В качестве примера он привел заявления американского президента о якобы 300 миллиардах долларов помощи Украине при администрации Джо Байдена, которые, по мнению экономиста, не соответствуют реальным объемам. Во время одного из предвыборных мероприятий Трамп также, как утверждал Пендзин, обещал по 5 тысяч долларов избирателям за голосование в пользу республиканцев.

Подобные обещания экономист связывает с попытками найти дополнительные способы повлиять на электорат. В случае с дизельным топливом Трамп, вероятно, исходит из предположения, что увеличение предложения топлива позволит быстро снизить его стоимость.

У меня сложилось такое впечатление, что у него в голове есть идея: пообещав завезти большие партии российского топлива – как он считает, большие партии – он может существенно снизить цену на дизельное топливо на американском рынке. Ведь американский избиратель голосует в зависимости от динамики цен на топливо на ближайшей заправке,

– предположил Пендзин

Однако фактическая стоимость российских партий остается неизвестной, поэтому нет оснований утверждать, что они будут дешевле американской продукции. К тому же нефтяные компании США сейчас получают значительные прибыли, а их интересы могут противоречить планам администрации увеличить импорт и повлиять на внутренние цены.

Ситуация выглядит особенно противоречивой с учетом прежней политики Трампа. Под лозунгом "Бури, детка, бури" он выступал за расширение добычи нефти и ослабление экологических ограничений, чтобы американские производители могли увеличивать прибыль. Теперь же импорт иностранного дизельного топлива может создать дополнительную конкуренцию для компаний, поддерживающих Республиканскую партию.

Главную причину подорожания топлива Пендзин связывает не с объемами американского производства, а с мировыми ценами на нефть. Из-за войны в районе Персидского залива и блокирования Ормузского пролива стоимость сырья на международном рынке выросла. Американская экономика также зависит от этих колебаний, поскольку ее нефтяной рынок остается открытым.

А почему же тогда у них растет цена? Все очень просто: цена растет, потому что растет цена базовой нефти. Они формируют цену на дизельное топливо, исходя из фактической цены барреля нефти на мировом рынке. Если цена барреля нефти высока, то и себестоимость дизельного топлива, являющегося продуктом ее переработки, не может быть низкой,

– пояснил экономист.

Даже американская нефть WTI, себестоимость добычи которой может быть ниже, обычно стоит всего на 2–3 доллара за баррель дешевле международного эталона Brent. Ее цена меняется в соответствии с мировыми котировками, а подорожание сырья отражается на стоимости дизельного топлива.

Пендзин подчеркнул, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не являются первопричиной нынешнего роста мировых цен на нефть. Основное влияние он связывает с ситуацией на Ближнем Востоке и ограничением поставок через Ормузский пролив, тогда как предложенный Трампом импорт российского дизеля не устраняет зависимости американского рынка от международных цен.

Пендзин объяснил, зачем Трампу нужен российский дизель: смотрите видео