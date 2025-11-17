Там ступала нога Шевченко: российский дрон разрушил усадьбу Хрущевых на Сумщине

Под российский удар попал памятник архитектуры национального значения усадьба Хрущевых в Сумской области, одно из самых ценных исторических сооружений региона. Именно здесь в свое время гостил Тарас Шевченко.

Об этом в сети Facebook сообщил исследователь культурного наследия и архитектор Игорь Титаренко, передает 24 Канал.

Что известно о вражеском ударе по усадьбе Хрущевых в Сумской области?

Ночью 17 ноября российские войска атаковали село Лифино Лебединской общины Сумской области.

Это была одна из самых интересных жемчужин Сумской области, что разрушалась равнодушием и небрежностью за время независимости, и полностью разрушена российской армией,

– написал архитектор.

Особую ценность объекту придает то, что в июне 1859 года здесь гостил Тарас Шевченко.

По информации с сайта Hedgehog stories, это было его последнее путешествие по Украине перед смертью. В усадьбе поэт прожил несколько дней (с 6 по 9 июня), написал стихотворение "Ой по горе ромен цветет", создал два рисунка под названием "В Лихвине" (тогдашнее название села Лифино), на которых изобразил именно усадьбу, а также этюд "Дуб".

Усадьба Хрущевых до и после разрушения / Фото: Макс Назаренко / wikipedia.org / Игорь Титаренко

Усадьба имела уникальную деревянную резную отделку фасадов и интерьеров, подвальные помещения и небольшой подземный ход. В результате ночного удара весь деревянный декор сгорел полностью.

Остался только каменный каркас, что позволяет в будущем восстановить разрушенный памятник архитектуры. Остатки необходимо сохранить и законсервировать для будущей реставрации,

– подчеркнул Игорь Титаренко.

Как Россия разрушает украинское культурное наследие?