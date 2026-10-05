Как сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, под вражеским ударом оказался город Бердичев.

Последствия атаки и работа спасателей

В результате попадания пострадали квартиры с четвертого по девятый этаж.

На место происшествия прибыли экстренные службы для тушения пожара и спасения людей. По данным главы ОВА, к ликвидации пожара были привлечены 65 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС. Благодаря их действиям пламя удалось быстро локализовать, не дав ему распространиться дальше.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется,

– отметил чиновник.

Помимо пожарных, жителям пострадавшего дома помогают медики и психологи.

Напомним, ночью Россия массированно била по промышленным объектам и жилому сектору Одесской области. Из-за ударов возникли пожары. Во время дополнительной проверки, в частности на радиационное загрязнение, опасных веществ не обнаружили, а радиационный фон остался в норме.

Также 5 октября снаряд упал возле пункта пропуска "Паланка" на украинско-молдавской границе и попал в автобус. В результате пострадал пограничник, а работу пункта пропуска приостанавливали.