Об этом пишут в пресс-службе Министерства обороны Румынии.

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В Румынии ведут поиски российского беспилотника

После обнаружения БпЛА, приближающихся к воздушному пространству Украины рядом с границей Румынии, Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, и в 2:01 было передано сообщение тревоги RO-Alert жителям уезда Тулча.

Для мониторинга ситуации 2 самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86 авиабазы Борча, начиная с 1:52, а позже, начиная с 3:22, еще 2 самолета F-18 Испанской авиации. Однако около 3:00 радиолокационные данные показали, что один из беспилотников мог кратковременно пересечь румынскую границу.

Министерство обороны Румынии ведет поиски беспилотника, но следов на территории страны не обнаружено.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает эти атаки, осуществленные Россией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются необоснованными и серьезно противоречат международному праву", – говорится в сообщении.