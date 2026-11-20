Об этом посол ЕС Катарина Матернова рассказала в своих социальных сетях.

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Что пережила посол ЕС во время атаки на Киев?

Посол Европейского Союза в Украине рассказала о пережитых российских атаках на Киев и Львов. Во время одного из ударов в столице российский беспилотник сбили прямо над ее головой, когда она выходила из бронированного автомобиля возле отеля.

Дипломатка рассказала, что вместе с подругой и коллегой Майей 19 ноября только что прибыла в отель, как они сразу услышали взрывы. Ее охранник Миша поспешил провести их внутрь. После этого женщины упали на диван в холле отеля и долго не могли оправиться от пережитого.

По ее словам, российский дрон был сбит в самом центре Киева, недалеко от отеля, где она остановилась. Ее знакомому удалось запечатлеть момент после поражения беспилотника на видео.

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Дипломатка отметила, что российские войска провели атаку на Киев в течение всего дня. С полуночи она насчитала 34 воздушные тревоги. Также в результате обстрелов были повреждены здания посольства Нидерландов и еще трех дипломатических представительств.

Как посол ЕС пережила ночную атаку во Львове?

После пережитого в Киеве дипломатка отправилась во Львов, надеясь, что там сможет отдохнуть от постоянных российских атак. Однако в ночь на 20 ноября Россия нанесла массированные удары по обоим городам и другим регионам Украины.

По ее словам, во Львове она проснулась около трех часов ночи. Вместе с другими людьми пришлось укрываться в подвале и коридоре отеля между двумя стенами. Сначала слышались взрывы дронов, а затем – ракет.

Дипломатка также упомянула об ударе по железнодорожной станции в Скнилове, в результате которого погибли два человека, еще как минимум четверо пострадали. Осколки одного из беспилотников выбили окна в студенческом общежитии. Во Львове и области ввели аварийные отключения электроэнергии.

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Напомним, утром 20 ноября Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Львову. Одной из целей противника стала железнодорожная станция "Скнилов" под Львовом. Российская ракета попала непосредственно в билетный терминал, в результате чего погибли два человека, еще как минимум десять получили ранения. На месте работали спасатели.