Российский фрегат едва не самоликвидировался ракетой "Калибр"
Фрегат "Маршал Шапошников" Военно-воздушных сил России осуществил неудачный пуск крылатой ракеты "Калибр". Недавно он завершил комплексную модернизацию.
Источник:Украинский милитарный портал
На днях корабль официально вошел в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.
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Неудачный пуск российской ракеты
Пуски крылатых ракет комплекса "Калибр" состоялись на полигонах боевой подготовки в рамках заводских испытаний корабля. Однако они были неудачными.
Кроме этих пусков, фрегат провел артиллерийские стрельбы, а также пуски ракет по воздушным целям.
Что известно о модернизации фрегата
Недавно фрегат "Маршал Шапошников", который и осуществил неудачный пуск ракеты, прошел модернизацию на базе Центра судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке. В ее рамках демонтировали и заново изготовили корпусные конструкции, заменили кабельные трассы.
В дополнение к противолодочным и системам противовоздушной обороны корабль получил крылатые ракеты "Калибр-НК" и противокорабельные Х-35 "Уран", а также новые артиллерийские системы и радиоэлектронное вооружение.
Российский фрегат едва не самоликвидировался ракетой "Калибр": смотрите видео
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