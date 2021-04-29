Фрегат "Маршал Шапошников" Военно-воздушных сил России осуществил неудачный пуск крылатой ракеты "Калибр". Недавно он завершил комплексную модернизацию.

На днях корабль официально вошел в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

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Неудачный пуск российской ракеты

Пуски крылатых ракет комплекса "Калибр" состоялись на полигонах боевой подготовки в рамках заводских испытаний корабля. Однако они были неудачными.

Кроме этих пусков, фрегат провел артиллерийские стрельбы, а также пуски ракет по воздушным целям.

Что известно о модернизации фрегата

Недавно фрегат "Маршал Шапошников", который и осуществил неудачный пуск ракеты, прошел модернизацию на базе Центра судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке. В ее рамках демонтировали и заново изготовили корпусные конструкции, заменили кабельные трассы.

В дополнение к противолодочным и системам противовоздушной обороны корабль получил крылатые ракеты "Калибр-НК" и противокорабельные Х-35 "Уран", а также новые артиллерийские системы и радиоэлектронное вооружение.

Справка. "Калибр" – это семейство российских крылатых ракет большой дальности. Эти ракеты применялись российскими военными во время операции в Сирии.

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