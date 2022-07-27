Все солдаты были удивлены поведением генерала. Об этом сообщили в Главном управлении разведки 26 июля.

Обратите внимание Удар по Антоновскому мосту и освобожденные села в Херсонской области: основное за 154 день войны

Назвали трусами

Нашу бригаду трусами обозвали, потому что мы, видите ли, деревню не смогли захватить. Там один генерал приехал и говорит: "Ваши ребята – трусы. Не смогли взять". А старый комбриг увидел этого генерала и, как сказали, морду ему набил,

– рассказывает оккупант.

Захватчик говорит, что все офицеры и солдаты были в шоке от заявления генерала. Ведь их бригада якобы очень "сильная" и "брала самое тяжелое направление" в Украине. Но всем понравилось, что генералу таки "набили морду".

Мать успокаивает сына, мол, не принимай близко к сердцу. Хорошо, что генерала ударили, но было бы хорошо, если бы подстрелили.

российские госпитали не могут справиться с количеством раненых

россия ежедневно теряет не одну сотню военных. Количество раненых тоже огромно. Поэтому госпитали врага не справляются с количеством пострадавших. Об этом сообщает украинская разведка 25 июля.

Поэтому российских медиков постепенно мобилизуют. Врачей будут отправлять на оккупированные территории Украины. В частности, в Мариуполе, Луганске, Донецке.

Стоит посмотреть – Владимир Зеленский обратился к украинцам: видео