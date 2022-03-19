Высказался о спиче псевдодипломата спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он отметил, что это только демонстрирует – русский корабль тонет.

Заметьте Российская дипломатия находится в таком же состоянии, как и их военные, – Кулеба о Лаврове

"Счастливого конца у них не будет"

Лавров в который раз рассказывал российским "журналистам", что в Украине притесняют русскоязычное население. Мол, это якобы делают местные нацисты. Таким образом, он пытался оправдать циничное вторжение и ведение войны в Украине.

Все более отчаянные мантры министра Лаврова о неонацистах в Украине и притеснениях русскоязычных людей означают только одно: русский военный корабль тонет. Его экипаж в ловушке, и счастливого конца для них не будет,

– отметил Николенко.

Твит Олега Николенка / Скриншот 24 канала

Кроме пропагандистских нарративов, Лавров высказался и о предоставлении Украине систем ПВО от США. Он заявил, что Россия не допустит доставки грузов, которые считает опасными. То есть защита украинцев от постоянных бомбардировок городов якобы представляет угрозу оккупантам.

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