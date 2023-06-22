С начала полномасштабного вторжения Сергей Кабаргин реализовал схему, позволившую ему перечислить в российский бюджет миллиарды рублей.

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Что известно о схеме российского миллиардера

Для реализации схемы россиянин использовал подконтрольное в Украине АО "Кировоградское рудоуправление", где добывают редкие породы глины, в том числе огнеупорной классификации.

Это сырье является необходимой составляющей для строительства и ремонта технологических помещений потенциально опасных объектах промышленности и энергетической отрасли. По указанию Кабаргина горные породы из украинского предприятия поставляли якобы в третьи компании, хотя на самом деле они попадали в бизнес-структуры "Росатома" и "Лукойла".

Фигурант осуществлял поставки через собственную компанию в России – "Боровичский огнеупорный комбинат". Кроме поставок для "Росатома" " и "Лукойла", значительное количество стройматериалов, изготовленных из украинского сырья на этом заводе, Кабаргин отправлял русским войскам на фронт для строительства укрепрайонов.

Обратите внимание. В сентябре 2022 г. Украина наложила арест на корпоративные права и имущество российских акционеров в структуре собственности АО "Кировоградское рудоуправление". В общей сложности арестовано 500 миллионов гривен.

СБУ сообщили Кабаргину о подозрении

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили российскому миллиардеру о подозрении по части 4 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Сейчас Кабаргин находится на территории Россия, поэтому правоохранители пытаются найти способы, как привлечь его к ответственности.