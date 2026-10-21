Историю военнослужащих из 8-й разведывательно-штурмовой бригады оккупационного добровольческого корпуса обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Что рассказал беглец командиру?

Российский солдат с позывным "Зоркий" прозевал наступление украинских бойцов и мгновенно сбежал, бросив под обстрелом своего напарника "Соловья". Во время разговора с командиром беглец подробно доложил об обстоятельствах штурма позиции.

Я не видел, чтобы "Соловей" сдался в плен, я только заметил, что он тоже отполз в кусты. Вот этот парень бросил туда к нему гранату. Он кричал нам: "Ну-ка, выходите оба!"… Меня он, скорее всего, не видел, но он понимал, что нас двое, и он кричал мне: "Выходим вдвоем!" – и вот я отсекся,

– доложил оккупант.

Когда командир возмутился и потребовал объяснений, почему тот вообще не оказал сопротивления, россиянин признался, что ни разу в жизни не стрелял из автомата и даже не был на полигоне.

Как россиянин прокомментировал свое бегство: смотрите видео

Напомним, накануне спецназовцы ГУР на Запорожском направлении разгромили диверсионные отряды противника и пополнили обменный фонд тремя оккупантами.