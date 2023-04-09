Российский пропагандист решил протестировать гранатомет AT4 шведского производства. Когда он попытался выстрелить, он получил по лицу. Об этом пишет 24 Канал.

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Пропагандиста чуть не убило

После этого он сделал выводы, что оружие НАТО "г*нище".

Российский "военкор" взял в руки гранатомет и поинтересовался: "Что, если попытаться из шведского гранатомета АТ-4 выстрелить, равно как мы это делаем из РШГ-2 и РПГ-26?".

Не зная, как пользоваться этим оружием, он взял гранатомет на правое плечо, выстрелил – и его чуть не убило отдачей.

После этого, лежа на поле, сказал: "Вот почему я говорю, что натовское вооружение – г*нище".

Российский пропагандист испытывал оружие НАТО: смотрите видео

В Украине ВСУ впервые уничтожили РЛС "Небо-СВУ" оккупантов

Военнослужащие показали видео, где продемонстрировали металлолом, бывший когда-то российской радиолокационной станцией. Интересно оно и тем, что это первое подтвержденное уничтожение РЛС оккупантов такого типа.

Однако пока неизвестно ни чем удалось уничтожить вражескую РЛС "Небо-СВУ", ни когда это произошло. Также военные не раскрыли тайны, на которой из участков фронта превратили в металлолом ценную российскую радиолокационную станцию.

На обнародованном видео только демонстрируется результат точного удара защитников Украины. На нем, в частности, видны остатки антенны станции и обгоревшая кабина управления.

Отметим, что РЛС 1Л119 "Небо-СВУ" предназначена для контроля воздушного пространства, выявления, определения координат и сопровождения воздушных целей, в частности самолетов стратегической и тактической авиации, а также малозаметных целей. Более того, эта станция может распознавать классы целей и даже определять их государственную принадлежность.