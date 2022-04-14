5 марта вблизи Чернигова удалось уничтожить истребитель Су-34. С его помощью майоры Александр Красноярцев и Константин Криволапов обстреливали мирных жителей города.

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Обломки самолета напоминают об ужасах, которые он творил

На видео, которые пограничники выложили в сети, можно увидеть последствия авиаударов вражеского истребителя по Чернигову. К счастью, самолет удалось "приземлить", но его пилот и штурман успели причинить достаточно бедствий.

Смотрите последствия авиаударов истребителем Су-34 по Чернигову

Вы видите остатки самолета, упавшего на частный сектор города Чернигова... Отдали команду о немедленном применении зенитной установки ЗУ-23-2 и в дальнейшем мы увидели как самолет падает,

– рассказал пограничник Владислав.

Тогда вместе с самолетом разбился его штурман, майор Константин Криволапов. А вот пилоту, майору Александру Красноярцеву удалось катапультироваться. После чего его задержали.

К сожалению, оккупантам удалось унести немало жизней мирных жителей с помощью этого истребителя. Более того, его пилот во время допроса признался, что застрелил еще одного человека, когда его пытались поймать.

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