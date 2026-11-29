Как сообщает издание Novinite со ссылкой на Министерство транспорта Болгарии.

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Что произошло с российским танкером у берегов Болгарии?

Танкер Kairos стоял на якоре в Бургасском заливе. Однако днем 28 ноября из-за сильного ветра и шторма якорь не выдержал, после чего судно начало дрейфовать.

Около 20:00 танкер выбросило на мель недалеко от мыса Колокита, к юго-востоку от Созополя. Судно оказалось примерно в 100–150 метрах от береговой линии.

Шторм прибил к берегу Болгарии танкер российского "теневого флота": смотрите видео

На борту находятся двое иностранных граждан. По словам заместителя губернатора Бургасской области Георгия Маджарова, их жизни и безопасности ничего не угрожает. В то же время эвакуировать моряков утром 29 ноября не удалось из-за сложных погодных условий.

По информации судовладельца, нефтяного груза на борту нет. Однако в одном из резервуаров остается судовое топливо, точный объем которого пока неизвестен. Специалисты еще не смогли осмотреть танкер.

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Kairos находится в территориальных водах Болгарии с декабря 2025 года. Судно оказалось там после украинского удара морскими дронами в Черном море, который произошел в турецких водах.

После атаки поврежденный танкер заметили вблизи болгарского города Ахтополь. Вероятно, туда его отбуксировал турецкий буксир, который впоследствии покинул судно. Позже болгарские морские власти переместили "Kairos" на якорную стоянку у Бургаса.

В июле 2026 года Greenpeace Болгария сообщала об обнаружении на спутниковых снимках десятков нефтяных пятен вблизи танкера. Также поступали сообщения о возможном загрязнении воды. Однако местная морская администрация после проверки зафиксировала лишь локальное изменение цвета воды и не подтвердила утечку топлива.

Kairos находится под санкциями Евросоюза и Великобритании. Судно связывают с российским "теневым флотом" – сетью танкеров с непрозрачной структурой собственности и сомнительным страхованием, которые Россия использует для экспорта нефти в обход международных ограничений.

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Отметим, что подобная ситуация происходила и в 2025 году. " Тогда Kairos тоже сел на мель " в территориальных водах Болгарии вблизи города Ахтополь. На борту судна находились 10 человек, которых не могли эвакуировать из-за сильного шторма на море.

Нефтяного груза на танкере не было, ведь он направлялся в Новороссийск, чтобы загрузиться. В болгарские воды Kairos доставил турецкий буксир.