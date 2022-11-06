Ответов на вопрос, почему россияне отправляются на войну в Украину, можно найти множество. Кому-то просто все равно на свою жизнь, кто-то хочет получить порядок, а кто-то, как "журналист" Пегов, искренне верит в "величие России" и готов отдать жизнь за диктатора Путина.

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Пропагандист потерял боеспособность

Однако конечный результат для всех оккупантов один, независимого от того, что побуждает их отправляться на фронт. Они пополняют ряды "200-х" – то есть погибают, – а в лучшем случае просто остаются без конечностей. Российский военный псевдокорреспондент Пегов среди врагов Украины, кому еще изрядно повезло.

Он всего-навсего остался без ноги, потому что взорвался на мине "Лепесток", хотя мог уже отправиться на концерт к Кобзону.



Пегову ампутировали ногу / Фото из открытых источников

Можно только "искренне посочувствовать" безногому журналисту. Кремлю он уже вряд ли такой нужен – выполнять боевые задания и ездить на войну Пегов не сможет. Скорее всего, в Кремле для него даже не найдется работы – разве какие-то жалкие страховые Семену выплатят, а по лучшему сценарию развития событий дадут "белую ладу".

На чем взорвался вражеский журналист "Лепесток" – это противопехотная мина советского производства. Она почти точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth". В Украине все запасы этих мин давно были ликвидированы. Несмотря на запрет Оттавской конвенции, захватчики все еще используют Лепестки, и, похоже, это только вредит им самим.

Источник: Википедия

Напомним, Пегов взорвался на "Лепестке" еще в октябре. Сеть тогда высмеяла ранение российского военного корреспондента. Пользователи писали, что пропагандист неудачно сыграл в футбол в Донбассе и теперь может ходить на руках. Интересно, что инцидент произошел как раз тогда, когда главный главарь террористов Денис Пушилин приехал на фронт. Возможно, эти два события между собой связаны.

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