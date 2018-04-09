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Российский генпрокурор выставил Британии претензию с требованием отдать 500 миллиардов рублей

492 Читати новину українською
Юрий Чайка
Юрий Чайка

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка требует, чтобы Великобритания вернула 500 миллиардов рублей, которые были туда выведены лицами, скрывающимися от российского правосудия.

По его словам, начиная с 2002 года Россия направила Великобритании запросы на выдачу 61 человека, которые в РФ обвинены в экономических преступлениях. Сумма ущерба от их деятельности оценивается в 500 миллиардов рублей, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"То есть украли у России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши", – убежден Юрий Чайка.

При этом генпрокурор РФ заявил, что это только официально признанная сумма убытков. В то время как общая сумма средств, выведенных из России этими лицами, может быть значительно выше.

Такое опасение в России связано с тем, что в Великобритании заработал закон об уголовных финансах. Согласно этому закону владельцам активов следует доказать чистоту их происхождения. В противном случае деньги могут быть конфискованы властями страны.

Теги: Новости России Новости политики Великобритания
Источник: 24 Канал
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