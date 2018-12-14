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      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали

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      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали / 24 канал

      Войны Украины с Россией имеют вековые традиции. Несмотря на все заявления российской пропаганды, агрессором чаще всего была именно Россия, которой всегда не хватало своей земли. Достойный отпор агрессору украинцы также давали веками.

      В историях о том, как часто Россия получала "по зубам" от украинцев, пытаясь потом трусливо скрыть или исказить каждый такой факт, журналистам 24 канала помог разобраться историк Владлен Мараев.

      Подробности наших побед читайте в спецпроекте 24 канала: Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали

      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Статьи Публикации Операция Объединенных сил Война на Донбассе Украина – Россия Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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