Об этом сообщают агенты партизанского движения "АТЕШ".

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Как относятся к раненым бойцам?

На Добропольском направлении российское командование отправляет раненых военных на штурмы и отменяет отпуска.

По данным партизан, в течение последних двух месяцев в 51-й гвардейской общевойсковой армии, в частности в 132-й и 5-й отдельных мотострелковых бригадах, раненым военнослужащим отказывают в госпитализации.

На полноценное лечение отправляют только тех, кто потерял конечности или физически не может подняться. Остальных, в частности бойцов с неизвлеченными осколками в теле, снова привлекают к штурмам вблизи Доброполья в Донецкой области.

Кроме того, в этих подразделениях полностью отменили отпуска и командировки. По информации "АТЕШ", офицеры на местах спешат выполнить приказ к установленной дате.

В движении предполагают, что командование пытается любой ценой захватить территории, о взятии которых уже отчиталось, чтобы Владимир Путин мог заявить о "значительных успехах" накануне возможной трехсторонней встречи лидеров США, Китая и России. В то же время планы российского командования сталкиваются с реальными потерями.

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Кстати, в мае сообщалось, что Россия отправляет раненых военных на передовую, только что они восстанавливают минимальную способность передвигаться.

Использование раненых и маломобильных военных в боях имеет также психологическое воздействие. Как пояснил военный эксперт, Андрей Крамаров в эфире 24 Канала, молодой украинский доброволец, который видит, как на него наступают оккупанты на костылях, может воспринимать это как "зомби-апокалипсис". Такие ситуации влияют на психологическое состояние военных.

Подобная практика существовала и в советской армии. По словам Крамарова, когда российское командование пытается прорвать оборону противника за счет численности личного состава, оно привлекает даже раненых бойцов. Поскольку военных на костылях не считают особо ценными, их также отправляют в штурм.