Выброс хлора произошел на станции подъема воды на улице Песочной. Предварительно известно, что людей просили покинуть район аварии.
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В российском Ижевске выброс хлора
2 июля 2021 в 19:48 поступило сообщение о том, что произошел выброс хлора на станции подъема воды по адресу город Ижевск, улица Песочная 9а. Оповещаем жителей городка Металлургов с помощью смс-рассылки и систем оповещения,
– заявили в управлении МЧС.
Тогда же на место направили спасателей для ликвидации аварии. Источники издания в админитстрации города сообщили, что авария произошла из-за разгерметизации емкости с хлором.
"По техническим причинам произошла разгерметизация одной из емкости с хлором весом 800 килограмм. Эвакуирован персонал станции. Эвакуация жителей не нужна", – заявили в администрации.
Работник ведомства также подтвердил, что превышения уровня хлора в жилых районах нет. Утечку локализовали в пределах станции.
Впоследствии в МЧС подтвердили, что эвакуации жителей города не нужна, ведь удалось локализовать распределения облака хлора в пределах предприятия.
Замеры не подтвердили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ,
– заявили в ведомстве.
Что известно об утечке хлора
В российском МЧС рассказали, что хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха – при вытоке он стелется по земле, заполняет овраги, подвалы и первые этажи зданий. Симптомами отравления может быть слезотечение, боль в носоглотке и глазах, удушье, жжение в груди, кашель с кровяной мокротой.
Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию городка Металлургов,
– предварительно сообщали в ведомстве.
Жителям, которые не могут покинуть опасную зону, советовали оставаться в помещении и срочно его загерметизировать, плотно закрыв окна, вентиляцию и дымоходы. В МЧС отметили, что лучше подняться на верхние этажи зданий.
На выходе из опасной зоны советовали снять верхнюю одежду и оставить на улице, а дома принять душ и промыть глаза и носоглотку.
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