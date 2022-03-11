В Харькове на российском консульстве отныне развеваются украинские флаги. Все российские дипломаты убежали из консульства перед началом войны.

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Отметим, что президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии российского имущества во время военного положения.

Принудительное изъятие производится без какой-либо компенсации его стоимости.



На российском консульстве в Харькове развеваются украинские флаги / Фото

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