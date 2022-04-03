В своем утреннем брифинге от 3 апреля Ирина Верещук не только рассказала о запущенных гуманитарных коридорах. Министр еще и заострила внимание на том, что в российском плену находятся главы украинских общин, передает 24 канал.

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Украина борется за каждого пленного гражданина

Так, по состоянию на 3 апреля в плену находятся 11 председателей местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей. Ирина Верещук отметила, что об этом уже проинформировали Международный Комитет Красного Креста, ООН, а также другие организации.

Мы требуем всех, от кого это зависит, сделать все возможное, чтобы наши гражданские, наши мэры городов, наши священники, журналисты, активисты были освобождены. Их незаконно и насильственно удерживают,

– подчеркнула она.

Министр добавила, что каждый пленник имеет право на то, чтобы за него сражались. И Украина это делает и призывает приобщиться и других. Кроме того, продолжаются переговоры об освобождении всех гражданских в рамках обмена военнопленными.

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