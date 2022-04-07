Нападение произошло в купе. Неизвестный облил Муратова масляной краской с ацетоном.
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Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно пекут. Поезд Москва – Самара. Масляный запах по всему вагону,
– рассказал Муратов.
Отправление поезда задержали минимум на 30 минут. За это время Муратов пробовал отмыться от краски.
Он также рассказал, что нападающий успел выкрикнуть: "Муратов, вот тебе за наших ребят".
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