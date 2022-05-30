Отмечается, что люди умерли в результате противоправных действий российского военного, участвовавшего в насильственном содержании украинцев в бесчеловечных условиях. Об этом сообщили на официальной странице Офиса генпрокурора в фейсбуке 30 мая.

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Обвинения российского оккупанта

В офисе генпрокурора рассказали, что прокуроры Черниговской области заочно сообщили о подозрении одному из военнослужащих вооруженных сил России. Его обвиняют по статье о нарушении законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством .

По данным следствия, во время оккупации села Ягодное Черниговской захватчик вместе с другими российскими военными в течение 3 – 30 марта 2022 года насильственно поместили и удерживали в подвальном помещении местной школы около 350 гражданских украинцев . В частности, там принудительно находились 77 детей , среди которых 5 младенцев.

Перед отправкой людей в подвал, при минусовой температуре воздуха, их публично раздевали , обыскивали и осуществляли осмотры. Заложникам оккупанты при этом угрожали огнестрельным оружием.

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В Офисе генпрокурора подчеркнули, что российские кафиры осознавали негодность подвала Ягидненской школы для проживания людей, ведь там не было ни вентиляционных средств доступа свежего воздуха, ни искусственного или естественного освещения, водоснабжения и водоотведения, туалета или элементарных средств для приготовления пищи.

К слову, люди в помещении находились в антисанитарных условиях и это угрожало их жизни и здоровью. В результате, из-за бесчеловечных условий насильственного содержания и запрета покидать помещение подвала, погибли 10 гражданских людей .

Напомним, что недавно Генпрокуратура Украины также направила в суд первое дело об изнасиловании во время войны . Речь идет об уголовном производстве против россиянина Михаила Романова, который совместно с другим захватчиком во время оккупации одного из сел Броварского района Киевщины застрелил хозяина частного дома, после чего изверги несколько раз совершили сексуальное насилие над женой убитого украинца.

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