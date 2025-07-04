Отмечается, что они похожи на иранские "Шахеды". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Defence Blog.

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Какие БпЛА могли атаковать завод в Ростовской области

Издание отмечает, что Украина якобы ударила по Ростовской области новым типом ударного беспилотника.

Там проанализировали кадры атаки и пришли к выводу, что дроны очень похожи на "Шахеды".

Местные жители засняли момент столкновения, зафиксировав силуэт нового типа украинского беспилотника дальнего радиуса действия. Дистанционно управляемый летательный аппарат имеет смешанную конструкцию дельтаобразного крыла, подобную иранской серии Shahed,

– пишет издание.

В то же время отмечается, что хвостовой стабилизатор зафиксированных дронов больше похож на израильский барражирующий боеприпас IAI Harop ("Гарпия").

Аналитики предполагают, что Украина могла создать гибридную конструкцию БпЛА на основе "Шахеда".

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Однако, есть еще один вариант – Россию могли атаковать "трофейные" "Шахеды".

Во время российских атак на Украину многие вражеские БпЛА подавляются РЭБ. Вполне вероятно, что некоторые из них ремонтируют, перепрограммируют и затем атакуют ими Россию.