Россия не стала членом Экономического и социального совета ООН, потому что ей не удалось набрать достаточно голосов членов Генассамблеи ООН. Очевидно, причиной стало полномасштабное вторжение в Украину.

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Россия не смогла набрать необходимое количество голосов

Россию не избрали членом Экономического и социального совета ООН на новый срок. Голосование проходило в течение пяти туров в Нью-Йорке 10 июня.

В первом туре страна-агрессор получила 118 голосов – на 10 меньше, чем нужно для избрания. Поэтому она вышла во второй тур вместе с Северной Македонией, неожиданно показавшей второй после России результат в регионе "Восточная Европа".

В следующих раундах ни России, ни Северной Македонии не удалось получить нужное количество голосов. Некоторые дипломаты отмечают, что это связано с войной, которую Россия начала против Украины.

Всего 10 июня должны были выбрать 18 новых членов ЭКОСОС. Избрание остальных 17 кандидатов прошло успешно. Дата проведения голосования для выбора последнего, 18 члена, будет объявлена позже.

Что известно об ЭКОСОСЕ

ЭКОСОС координирует сотрудничество в экономической, социальной областях ООН и ее специализированных учреждений.

В состав совета входят представители 54 государств. За каждым регионом планеты закреплено определенное количество мест. Например, за Африкой – 14, а за Восточной Европой – 6.

Каждое государство избирается в совет на трехлетний срок Генассамблеей ООН.

В настоящее время Россия является членом ЭКОСОСА, но ее полномочия истекают в декабре 2022 года.

Россия пытается обойти санкции

По данным СМИ, страна-агрессор может обойти санкции. Россия сейчас работает над тем, чтобы перевезти свои компании в Турцию.

Перемещение российских компаний в Турцию обе страны обсуждали последние 48 дней. Это касается и "Газпрома". Речь идет об избежании санкций более чем 40 компаниями России. Процесс релокации, по данным СМИ, начнется в июле.

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