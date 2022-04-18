В разведке Британии подчеркивают, что противостояние Украины изрядно пошатнуло силы России. Они были буквально вынуждены подтянуть большинство своих сил для взятия Мариуполя.

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Россия потратит много ресурсов на осаду Мариуполя

Украинское сопротивление подкинуло серьезный вызов российским силам. Оно также отвлекло людей и технику, что замедлило продвижение российских военных в других направлениях,

– отмечают в разведке.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ отметили, что россияне пытаются установить полный контроль над Мариуполем. Также они основными усилиями сосредоточиваются в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное.

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