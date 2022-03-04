Это будет продолжаться до тех пор, пока Москва не будет соблюдать нормы международного права.

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"Глубокое сожаление вызывает созданная Россией ситуация, когда мы, остальные 11 членов организации, больше не считаем возможной поддержку сотрудничества с ней в рамках Совета", – заявила глава МИД Норвегии Анникен Гуитфельдт.

Следует отметить, что члены Совета наказали и Беларусь, которая имела статус страны-наблюдателя. В дальнейшем с ней не будут сотрудничать.

Напомним, что Совет государств Балтийского моря был основан в Копенгагене в марте 1992 года. Украина имеет статус страны-наблюдателя.