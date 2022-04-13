Радостную новость сообщил Рефат Чубаров. Он подчеркнул, что Украина – вперед, а Россия – в направлении, в котором уже пошел русский корабль.

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Россия выведена из состава постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Это решение вступает в силу с 1 января 2023 года,

– заявил Чубаров.

Также он рассказал, что Сулеймана Мамутова избрали членом Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов как представителя Украины. Чубаров поблагодарил МИД Украины и команду Постоянного Представителя Украины в ООН Сергея Кислицы.

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