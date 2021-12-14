Об этом сказал финансовый аналитик, ассоциированный эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз. Повышение гарантированной суммы вкладов, сначала в 2 раза – до 400 тысяч грн, а к началу 2023 года – до 600 тысяч грн, предусмотрено законопроектом №5542-1, который ожидает принятие Верховной Радой.

По словам эксперта, повышение гарантированной суммы вкладов приведет к росту сумм, которые граждане держат на текущих счетах, кроме того, другим важным эффектом станет повышение срочности депозитов. По статистике НБУ сейчас около 50% депозитов в банках "короткие" и "ультракороткие" – сроком до шести месяцев.

Если повысится лимит – будет больше стимулов повышать срочность. И это действительно очень классно для банковской системы, потому что банки получат более прогнозируемый, более длинный ресурс. То есть смогут лучше прогнозировать потоки и оттоки средств, смогут направить больше средств на кредитование,

– отмечает аналитик.

Помимо повышения гарантированной суммы, законопроект №5542-1 также предусматривает присоединение к ФГВФЛ государственного "Ощадбанка", что соответствует европейскому банковскому законодательству и входит в число обязательств, взятых Украиной в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом. Также документ позволяет решить проблему долгов Фонда, возникших во время банковского кризиса 2014-16 годов, когда он выплатил более 90 млрд гривен 2 миллионам вкладчикам обанкротившихся банков. Для этого в 2016-17 годах Фонд получил 80 млрд грн от НБУ и Министерства финансов под рыночные 10-14%.

В свою очередь, финансовый директор Фонда гарантирования вкладов Елена Нужненко прогнозирует, что повышение уровня гарантий будет способствовать укреплению доверия вкладчиков к банковской системе.

"Реструктуризация задолженности Фонда даст толчок дальнейшему развитию банковской системы и позволит повысить гарантированную сумму вкладов. Повышение уровня гарантий давно актуально. Нынешняя сумма в 200 тыс. гривен была принята еще в 2012 году. За это время экономические реалии изменились, банковский рынок был существенно оздоровлен, и сейчас есть все основания для повышения. Сразу после вступления в силу закона гарантированная сумма будет увеличена до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 года – до 600 тыс. грн. Это будет способствовать укреплению доверия вкладчиков к банковской системе", – отмечает она. .