Рост украинской экономики: позитивы и риски

Украинская экономика понемногу растет. Этому способствуют и некоторые решения новой власти. Статистика свидетельствует, что благосостояние украинцев также повышается, в частности, выросли средние зарплаты. Экономические позитивы есть, но почему нельзя останавливаться на достигнутом – проанализировал 24 канал.

Обзор экономических и бизнес-новостей об Украине радует позитивом. По информации министерства финансов доходы государственного бюджета выросли на 12,9% год к году до 506,8 миллиардов гривен за первое полугодие 2019. По состоянию на 1 июля на Едином казначейском счете есть 13 миллиардов гривен, а также дополнительно на валютных счетах Госказначейства в гривневом эквиваленте есть 81,1 миллиарда гривен. Этого вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга, говорят в ведомстве.

Есть еще и другие позитивы: снижение ставки рефинансирования еще в этом году и последующие 2 года – это значит, что кредиты подешевеют. Японское рейтинговое агентство улучшило индекс нашей страны с ССС до В – это значит, что в глазах инвесторов Украина становится более привлекательной. Мы уменьшили потребление газа на 12% (год к году за первое полугодие) – значит, и тратим на него меньше. К позитиву можно отнести рассмотрение подачи заявки на очередные 10 миллиардов долларов в МВФ – эти деньги отсрочат угрозу дефолта для Украины.

Что такое ставка рефинансирования

Это процентная ставка, по которой Национальный банк Украины предоставляет банкам на определенный срок кредиты рефинансирования. Она влияет на:

- ставки по банковским кредитам;

- темп роста цен;

- курс национальной валюты.

Ко всему – у нас еще и гривна укрепилась за последние месяцы.

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24 канал поинтересовался у экспертов – можем ли говорить, что украинская экономика таки действительно растет? И что стоит помнить о "ложке дегтя" на пути этого роста.

Мы растем

Экономика действительно растет уже не первый год – с 2016 года ежеквартально у нас рост ВВП. Население уже чувствует – по данным Госкомстата средняя зарплата в концу 2015 года составляла 5230 гривен (около 227 долларов по тогдашнему курсу), тогда как сейчас она уже 10 783 гривен (около 415 долларов). Инфляция с каждым годом все меньше, и в этом году, как и в прошлом, она будет ниже 10%, отметил в комментарии 24 канала управляющий Crane IP Law Firm Иван Никитченко

Об улучшении покупательной способности населения говорят и другие показатели: растет розничный товарооборот, количество проданных новых авто, пассажиропоток аэропортов, количество туристов из Украины и т.д.,

– уточнил аналитик.



Сравнение наполнения госбюджета в первом полугодии 2018 и 2019

Не стоит расслабляться

Однако эти позитивы эксперты склонны считать скорее не ростом, а восстановлением после сильного падения в 2014-15 гг. Вся Восточная Европа растет более быстрыми темпами чем Украина – в этих странах ВВП растет на 4-5% ежегодно, по сравнению с 2-3% в Украине.

То есть, мы до сих пор отстаем в развитии от соседних стран, которые создают лучшие условия для бизнеса и жизни, чем Украина.

С одной стороны новости об экономике Украины положительные. С другой – это только по сравнению с кризисными 2014-15 гг., тогда как по сравнению со странами-соседями, которые являются нашими главными конкурентами по привлечению инвестиций и квалифицированных рабочих – у нас все плохо. В рейтинге Doind Business, ростом в котором так любила хвастаться уже прошлая власть, Украина на 71 месте. Грузия – 6 место, Северная Македония – 10, Литва – 14, Эстония – 16, Латвия – 19, Казахстан – 28, Россия – 31, Польша – 33 и т.д.,

– уточнил Иван Никитченко.

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник в комментарии 24 каналу согласился, что снижение ставки рефинансирования и снижение потребления газа – это действительно позитив. Но отметил, что уменьшение газовых потребностей не должно происходить за счет сокращения производств.

Также Мельник предостерег, что стабилизация гривны сейчас сезонная, за счет привлекательности процентов по облигациям внутреннего государственного займа, которые активно покупают иностранцы, а также благодаря хорошим условиям и ценам на рынке зерновых. Проблемы украинская экономика может почувствовать осенью, когда начнется период выплат по тем же облигациям и процесс подписания/переподписания соглашений с МВФ.

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Эксперт ЭДС-Инжиниринг Глеб Трофимчук в комментарии 24 каналу отметил, что рост украинской экономики – это как история о наполовину пустом/полном стакане.

Растет ли экономика Украины? Да, растет. Но темпами, которые точно недостаточны для оптимизма: падение экономики за последние годы было слишком существенным. И наверстывать его необходимо ежегодным ростом не в 2-3 процента, как сейчас, а минимум 5%, а лучше 7% роста в год,

– отметил Трофимчук.

Что касается новости о повышении рейтинга Украины японским рейтинговым агентством, эксперт указал, что не следует забывать два момента: рейтинги не берутся с потолка, привязаны к событиям и предоставляются с некоторым опозданием. В нашем случае причиной повышения рейтинга послужили прошлогодние договоренности с МВФ об открытии новой программы финансирования и выделение кредита. В частности, все три рейтинговые компании из "большой тройки" – Moody's, S&P и Fitch Ratings – еще в апреле сообщили о повышении рейтинга Украины. Но он все равно остается дефолтным, говорит эксперт.

Что надо делать для дальнейшего роста

Нужно реализовать крупные инвестиционные проекты. До сих пор нет ни одного такого, почти все новые производства, которые у нас открываются, это заводы на несколько десятков рабочих мест. Реальное развитие происходит в нескольких отраслях, в основном в агро и ИТ, отметил Иван Никитченко.

Украина так же остается зависимой от внешнего финансирования и ситуации на иностранных рынках. В случае ухудшения ситуации в мировой экономике, нас ждет полное повторение 2009 года – все деньги, что зашли под покупку украинских ОВГЗ, так же быстро уйдут. Вместе с отрицательным торговым балансом и отсутствием быстрого получения траншей от МВФ это может привести к резкой девальвации гривны (выше 30 гривен за доллар) и очередному падению ВВП.

Эксперты предупреждают: если Украина кардинально улучшит свой инвестиционный климат, не сделает сильнее внутренний рынок, "сценарий"-2009 может повториться в любой момент, как только закончится эпоха "дешевых денег" в мировой экономике – даже в конце 2020 года.

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