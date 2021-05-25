Впрочем это похоже на типичные политические манипуляции. Кто такой новый член наблюдательного совета "Укроборонпрома" и какое отношение он имеет к Виктору Медведчуку?

Вопрос работы наблюдательных советов в государственных корпорациях напрямую связан с повышением их эффективности, прибыльности и минимизацией коррупционных рисков. Внимание, которое СМИ уделяют работе набсоветов "Укрзализныци", "Нафтогаза", "Укроборонпрома" лишь подтверждает, насколько актуальной на сегодняшний день является реформа корпоративного управления в таких структурах.

Чем занимаются члены набсовета? Например, в "Укроборонпроме" в их задачи входит утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, а также осуществление контроля за выполнением задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества. Набсовет состоит из пяти членов, три из которых назначаются президентом Украины, а два — уполномоченным органом управления. В отличие от других госкомпаний, в "Укроборонпроме" члены набсовета работают на безвозмездной основе и не состоят с концерном в трудовых отношениях.

Очевидно, что член набсовета должен обладать профессиональными качествами - пониманием принципов работы реального сектора экономики, иметь опыт управления крупным бизнесом, иметь стратегическое видение развития компании исходя из мирового опыта и экономических реалий страны сегодня.

Подходит ли под эти характеристики экс-топ-менеджер "Запорожстали" Ростислав Шурма, назначение которого вызвало в некоторых СМИ серьезное негодование из-за якобы его связей с Виктором Медведчуком?

13 лет в "Метинвесте"

Из биографии Шурмы известно, что он родился в 1983 году во Львове, в 2004 году закончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "экономика и предпринимательство", а также получил степень магистра в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана по специальности "экономическая теория". Учился в школе управления "Сколково", был аспирантом Донецкого национального университета.

Еще учась в вузе, работал финансовым менеджером в компании Procter and Gamble Eastern Europe, а после получения высшего образования работал консультантом Boston Consulting Group, ведущей международной компании в сфере управленческого консалтинга. В 2006 году пришел в "Метинвест" Рината Ахметова на должность начальника управления планирования и контроля дирекции по стратегии. В течение следующих шести лет работал финдиректором, а затем главой правления "Макеевского метзавода", затем финдиректором дивизиона стали и проката, замдиректора металлургического дивизиона "Метинвеста". Был членом наблюдательного совета ММК им. Ильича, председателем наблюдательного совета завода "Промет" (Болгария), членом совета директоров "Метинвест-Траметалruen" (Италия).

В 2012 - 2019 годах был генеральным директором меткомбината "Запорожсталь", который входит в топ-10 крупнейших предприятий Украины. За это время вывел меткомбинат на стабильную прибыльность - с 2013 по 2018 годы завод получил 17,3 млрд грн. чистой прибыли, хотя до и после Шурмы был убыточным. Только за период первой "каденции" в качестве гендиректора (до 2015 года) в модернизацию инвестировано 3 млрд грн, налоговые отчисления увеличены в 2,5 раза, средняя зарплата выросла почти в 2 раза. "Запорожсталь" - единственное металлургическое предприятие Украины, которое сохранило объемы производства в период кризиса 2014-2015 годов. В 2016 году издание "Дело" называло Шурму лучшим топ-менеджером Украины.

Политик поневоле

Как и многие другие руководители крупных предприятий, Ростислав Шурма принимал активное участие в политической жизни Запорожья. С 2010 года он был депутатом Донецкого облсовета по спискам Партии регионов. С 2015 по 2020 год возглавлял Запорожскую областную организацию партии "Оппозиционный блок", одного из политических проектов Рината Ахметова. На выборах 2015 года партия получила крупнейшую фракцию в областном и городском советах Запорожья, однако Шурма, который возглавлял оба списка, в результате от обоих мандатов отказался. В 2019 он баллотировался в парламент по спискам "Оппоблока", однако - как и вся партия - в Верховную раду не прошел.

В 2019 году Шурма покинул "Метинвест" и решил сконцентрироваться на собственных проектах. На сегодняшний день он является директором венчурного фонда "Гелиос", который развивает солнечные электростанции и другие проекты "зеленой" энергетики в Запорожской области общей мощностью около 200 МВт. После завершения сотрудничества с "Запорожсталью", Шурма снял с себя полномочия и в политическом проекте Ахметова, покинув должность главы областной ячейки "ОБ" в апреле 2020 года.

"Ростислав Шурма был на "Запорожстали" инновационным, свежим воздухом по сравнению с советским "секондхендом". Он задал высокие планки в развитии предприятии такие как строительство огромной доменной печи или дорога на комбинат. При Шурме комбинат преобразился. Поэтому я уверен на 90%, что как к руководителю к нему вопросов не было. Но параллельно он занимался политикой. Вот она и поставила знак вопроса. Лично мое мнение. Надо четко определиться: бизнесмен ты или политик", - комментировал СМИ увольнение Шурмы с "Метинвеста" руководитель запорожского комитета избирателей Роман Пятигорец.

Примерно в это же время к Ростиславу Шурме присматриваются на Банковой и в правительстве. В частности, в СМИ ходили активные слухи о возможном назначении Шурмы на должность первого вице-премьера - министра экономики. Бывший тогда главой Кабмина Алексей Гончарук подтвердил, что с экс-топ-менеджером "Запорожстали" встречался, но его фамилии в "шортлисте" на министерские должности нет. Кроме того, в 2020 году Шурма также подавал свою кандидатуру на должность главы "Укрзализныци", но не прошел. В последний год был регулярным участником встреч бизнеса и руководства правительства в статусе директора фонда "Гелиос".

Так кто чей соратник?

После того, как Владимир Зеленский назначил Шурму в "Укроборонпром", некоторые СМИ написали о том, что Ростислав Шурма - как его отец Игорь Шурма - якобы является близким соратником главы "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. При этом в качестве подтверждения связей экс-топ-менеджера Ахметова именно с Медведчуком приводятся сомнительные источники. Интересно, что аналогичную волну дезинформации на "желтых" сайтах поднимали в 2020 году, когда появилась информация о возможном назначении Шурмы-младшего вице-премьером.

Поскольку нет никаких прямых и достоверных источников информации, подтверждающих связь Медведчука и Шурмы, злопыхателям очень удобно манипулировать, просто размещая две фамилии в одном предложении, а также вместо "производственной" биографии Шурмы-младшего описывая политические решения, к которым имел отношение его отец.

Более того, несмотря на абсурдность концепции "политической ответственности" детей за деяния своих родителей, в информпространство пытаются "вбросить" аналогию семьи Шурмы и семьи главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, чья мать Наталья Витренко когда-то была лидером пророссийской Прогрессивной социалистической партии. В частности, такие параллели у себя в Facebook проводит попавший под санкции США нардеп Александр Дубинский. Что может также косвенно свидетельствовать о "недовольстве" Шурмой в "Укроборонпроме" со стороны Игоря Коломойского. Ведь если предположить, что Шурма все еще является "человеком Ахметова", получается, что должность получил представитель "конкурирующего лагеря". Тогда становится понятным и возможный заказчик информационных атак, основанных на манипулятивной подаче информации.

Сергей Константинов