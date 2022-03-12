Модель этого аппарата Ка-52, то есть ему было не больше 14 лет. Об этом досадном инциденте стало известно 12 марта.
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В Ростовской области на территории России продемонстрировали очередное "чудо пилотирования" оккупантов. Там разбился военный вертолет, который был заполнен разными боеприпасами.
Модель этого аппарата Ка-52, то есть ему было не больше 14 лет. Об этом досадном инциденте стало известно 12 марта.
Новость дополняется…
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