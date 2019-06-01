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      Роттердам+ исчезнет с 1 июля, – Данилюк

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      Александр Данилюк заверил, что с 1 июля "Роттердам+" просто исчезнет
      Александр Данилюк заверил, что с 1 июля "Роттердам+" просто исчезнет / Getty Images

      С 1 июля схема заработка "Роттердам+" просто исчезнет, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк. "Роттердам+" – это методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине.

      Если это решение вступит в силу, все те, от кого зависит внедрение рынка электроэнергии, будут иметь ряд рисков, сказал Данилюк на брифинге. Чтобы уменьшить негативный эффект на украинцев и экономику страны, они должны работать круглосуточно и нести свою ответственность.

      Читайте также: "Роттердам плюс": что стоит знать о расчете тарифа за электроэнергию

      Секретарь СНБО подчеркнул, что в случае отсрочки закона о рынке электроэнергии, должна состояться встреча с депутатами Верховной Рады и этот вопрос должен стать приоритетным.

      Смотрите видео брифинга Данилюка:

      На 1 июля запланирован запуск закона "О рынке электрической энергии", который одобрили еще в 2017 году. Закон должен ввести новую модель рынка электроэнергии: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутненнесуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

      24 мая представительство Евросоюза и ЕБРР рекомендовало отложить внедрение нового рынка электроэнергии, однако украинский парламент провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке.

      Что такое "Роттердам+"?Это введенная с 2016 года методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии тепловых электростанций в Украине. Методику вели из-за потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны. Почти все шахты с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС Украины, после оккупации Донбасса оказались на неподконтрольной территории.

      Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Туда доставляют уголь из Африки и Америки.

      Однако ежемесячно формула собирает избыточный миллиард гривен. Да, реальная переплата за первые 2,5 года действия формулы "Роттердам+" составила почти 35 миллиардов гривен.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Рынок электроэнергии Электроэнергия Коммунальные услуги СНБО Александр Данилюк Энергетика
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