Роттердам+ исчезнет с 1 июля, – Данилюк

С 1 июля схема заработка "Роттердам+" просто исчезнет, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк. "Роттердам+" – это методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине.

Если это решение вступит в силу, все те, от кого зависит внедрение рынка электроэнергии, будут иметь ряд рисков, сказал Данилюк на брифинге. Чтобы уменьшить негативный эффект на украинцев и экономику страны, они должны работать круглосуточно и нести свою ответственность.

Читайте также: "Роттердам плюс": что стоит знать о расчете тарифа за электроэнергию

Секретарь СНБО подчеркнул, что в случае отсрочки закона о рынке электроэнергии, должна состояться встреча с депутатами Верховной Рады и этот вопрос должен стать приоритетным.

Смотрите видео брифинга Данилюка:

На 1 июля запланирован запуск закона "О рынке электрической энергии", который одобрили еще в 2017 году. Закон должен ввести новую модель рынка электроэнергии: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутненнесуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

24 мая представительство Евросоюза и ЕБРР рекомендовало отложить внедрение нового рынка электроэнергии, однако украинский парламент провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке.

Что такое "Роттердам+"?Это введенная с 2016 года методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии тепловых электростанций в Украине. Методику вели из-за потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны. Почти все шахты с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС Украины, после оккупации Донбасса оказались на неподконтрольной территории.



Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Туда доставляют уголь из Африки и Америки.



Однако ежемесячно формула собирает избыточный миллиард гривен. Да, реальная переплата за первые 2,5 года действия формулы "Роттердам+" составила почти 35 миллиардов гривен.