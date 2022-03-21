Задержали 50-летнего жителя еще 6 марта. Следствие установило, что он передавал врагу информацию о воинской части в Ровно, фиксировал движение железнодорожных поездов, которые перевозили технику Вооруженных сил Украины.

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При этом мужчина действовал не ради финансовой выгоды, а по идеологическим интересам.

"Из тех материалов, что у нас собрано, усматривается, что он поддерживал Россию и желал ее приход на территорию Украины. Что удивительно – свою вину признает, дал показания, совпадающие с данными уголовного производства", – рассказал прокурор Ровненской областной прокуратуры Владимир Филиппов.

После задержания ровенчанину объявил подозрение в государственной измене. Ему избрали меру пресечения – 60 суток содержания под стражей. Подозреваемый находится в Ровненском следственном изоляторе

21 марта состоялось заседание, на котором рассматривалась апелляционная жалоба. Мужчина признал свою вину и отказался от поданной апелляции.

Согласно внесенным изменениям в статьи Уголовного кодекса Украины, которые усилили ответственность за преступления против нацбезопасности, 50-летнему ровенчанину грозит заключение на срок 15 лет или пожизненное заключение, с обязательной конфискацией всего имущества.