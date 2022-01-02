Как отметили правоохранители, мужчина должен был находиться под круглосуточным домашним арестом.

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Мужчина угрожал прохожим

Инцидент произошел рано утром 2 января. Прохожие сообщили полицейским, что 33-летний житель Костополя вблизи одной из многоэтажек города разбил лампу в подъезде и с молотком в руках угрожает прохожим.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что нападавшим оказался мужчина, находящийся под круглосуточным домашним арестом за избиение полицейского. Во время задержания мужчина:

ногами разбил заднее боковое стекло служебного автомобиля,

сорвал жетон и нагрудную камеру с одного из патрульных.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование. Сейчас решается вопрос о замене меры пресечения на более жесткое – содержание под стражей.

В Ровенской области мужчина сбежал из-под домашнего ареста / Фото Нацполиция

Мужчина напал на полицейских и разбил машину правоохранителей / Фото Нацполиции

Полный текст публикации Нацполиции:

В полицию около 5:15 сегодня сообщил 24-летний житель Костополя, что неизвестный мужчина вблизи одной из многоэтажек города разбил лампу в подъезде и с молотком в руках угрожает физической расправой прохожим.

Правонарушителем оказался 33-летний местный житель, находящийся под круглосуточным домашним арестом за нанесение телесных повреждений полицейскому. А сегодня, во время задержания, ногами разбил заднее боковое стекло служебного авто, сорвал жетон и нагрудную камеру работника полиции.

Полицейские составили на костопольчанина административные протоколы по факту мелкого хулиганства и злостного неповиновения сотруднику полиции. Сейчас собраны материалы и решается вопрос о замене меры пресечения на более жесткое – содержание под стражей.