В Оперативном командовании “Запад” отметили, что не имеют претензий к тому, как военком выполнял свои служебные обязанности. В то же время отметили, что личные вопросы военнослужащие не должны решать на рабочем месте, намекнув на распространенное попредньо в сети видео, на котором тот целуется с несколькими разными женщинами в разное время.
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Командование подписало приказ
Отметят, что военный сам написал рапорт с просьбой перевести его в одну из боевых частей, а командование подписало соответствующий приказ. Кроме того, отмечают, что сейчас выясняют, каким образом были установлены камеры в служебном помещении военкома.
Утечка видеоматериалов был вброшен и распространен в целом через ресурсы и при прямом сопровождении "лидеров" общественного мнения врагов. Поэтому обращаем внимание граждан на необходимость соблюдения информационной гигиены и более тщательной проверки первоисточников,
– добавили в командовании.
Что этому предшествовало
- На прошлой неделе в сети распространили интимное видео из кабинета, вероятно, начальника Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Начата служебная проверка.
- Кадры получили с помощью тайного видеонаблюдения.
- Впервые видео опубликовал пророссийский блогер Анатолий Шарий, заявив, что на видео – полковник Александр Ярмошевич. На кадрах мужчина в военной форме (якобы Ярмошевич) целуется с несколькими женщинами в разное время. События происходят на рабочем месте военного.