О сигнале сообщили 1 марта в 19:44. В этой ситуации главное не паниковать, а оперативно добраться до безопасного укрытия.

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Воздушная тревога в Ровенской области

До отмены тревоги необходимо оставаться в безопасном месте. Кроме того, на территории Ровенской области действует комендантский час. Об этом сообщил глава местной ОГА Виталий Коваль, информирует Район Ровно.

Он добавил, что не нужно пугаться, поскольку это обычная процедура, которую вводят во время военного времени. Главная цель – установление и поддержание общественного порядка.

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