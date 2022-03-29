Несмотря на это, украинские защитники готовы к разному развитию событий. Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

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Мы должны быть готовы, – Коваль

"На Ровенщине – 218 километров границы с Беларусью. Там сейчас спокойно, граница не нарушена", – подчеркнул Коваль.

У нас высокое доверие к Вооруженным Силам Украины. Наши защитники надежно заняли позиции вместе с теробороной, добровольческими формированиями общин ТРО,

– рассказал глава Ровенской ОВА.

По его словам, регион активно готовится к возможному нападению – проводят обучение, тактические занятия. Между подразделениями чувствуется слаженность.

"Мы понимаем, что нападения со стороны Беларуси, возможно, и не будет. Однако мы точно должны быть готовы", – считает Коваль.