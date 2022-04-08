Трое героев были родом из Ровно, Квасилова и Здолбуновского района. Об этом сообщили в Ровненской ОВА 7 апреля.
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В Ровно провели в последний путь защитника Сергея Рыжука. Он был опытным воином, командовал танковым взводом,
– пишут в ОВА.
Ранее Рыжук защищал Донецкий аэропорт, Пески и Водяное. Он погиб от вражеской пули возле Запорожья. Посмертно герой награжден орденом "За мужество" III степени.
В Квасилове попрощались с волонтером Михаилом Супруном. Он погиб под Бородянкой в Киевской области, когда эвакуировал местных жителей. У погибшего остались жена и 7 детей.
Прощание с Михаилом Супруном / Фото Ровненской ОВА
Здолбуновский район – в скорби по погибшему защитнику Максиму Горковчуку. Он был командиром дорожно-комендантской роты в городе Попасная,
– говорится в сообщении.
Когда-то мужчина работал участковым инспектором в бывших Урвенском и Миротинском сельсоветах. Контракт с ВСУ подписал в 2016 году.
Максим Горковчук погиб в Луганской области. Без отца осталось 3 сына и маленькая дочь.
Защитник Максим Горковчук / Фото Ровненской ОВА