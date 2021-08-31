Инцидент с участием подростков случился 31 августа, примерно в 9:00. Тогда в полицию поступило сообщение, что возле детской площадки на улице Черновола напали на женщину.

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Парни пытались убить женщину посреди улицы

Один из подростков нанес прохожей ножевые ранения в спину. Произошло это прямо посреди улицы. Свидетели инцидента рассказали правоохранителям, что видели. В результате малолетних злоумышленников поймали за считанные минуты.

В то же время потерпевшую 42-летнюю жительницу Ровно с ножевыми ранениями доставили в больницу.

Нападающими оказались братья-близнецы

Выяснилось, что на женщину напали двое 15-летних братьев-близнецов. Сейчас их доставили в Ровненское районное управление полиции, где они в присутствии родителей общаются со следователями.

По факту нападения начали досудебное расследование. Правоохранители решают вопрос о задержании одного из подростков, который нанес ножевые ранения.



Братьев, напавших на женщину, задержали / Фото полиции

Текст сообщения полиции Ровненщины:

В Ровно полицейские оперативно разоблачили двух несовершеннолетних, причастных к совершенному нападению на женщину.

Сегодня около девяти утра в полицию поступило сообщение, что возле детской площадки на улице Черновола один из двух неизвестных напал на прохожую и нанес ей ножевые ранения в спину.

По предоставленной информации свидетелями события, за считанные минуты полицейские разыскали причастных к совершенному преступлению парней по месту жительства. Ими оказались двое 15-летних родных братьев-близнецов. Сейчас их доставили в Ровненское районное управление полиции, где они в присутствии родителей общаются со следователями.

По данному факту начато досудебное расследование.

Решается вопрос о задержании одного из подростков, который нанес ножевые ранения, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Потерпевшую, 42-летнюю жительницу Ровно, с непроникающими ножевыми ранениями доставили в больницу.

Все обстоятельства совершенного преступления – выясняются.