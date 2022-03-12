Соответствующие сообщения начали появляться ориентировочно с 05:20 12 марта. Во многих городах Украины о тревоге сообщили в начале 17-го дня войны, которую Россия объявила против Украины.

Обратите внимание Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

Во многих украинских городах раздаются сирены

На рассвете 12 марта воздушную тревогу объявили:

во Львове,

Ивано-Франковске,

Черновцах и области,

Полтаве,

Одессе,

а также в Березовке, Измаиле, Килии, Южном, Черноморске, Беляевке,

Запорожье,

Житомире,

Харькове,

в Черкасской,

Львовской,

Хмельницкой,

Винницкой,

Днепропетровской,

Ровенской,

Тернопольской,

Сумской областях,

на Закарпатье.

Также сирены раздаются в Киеве. Людей призывают немедленно пройти в укрытие. Там нужно находиться до тех пор, пока не объявят отбой воздушной тревоги.

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