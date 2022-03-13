Элитную 45-ю бригаду расстреляли

Оккупант рассказал, что по ним стреляют. В частности, бомбили из минометов, в результате чего ранили двух офицеров.

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"Куски мяса отрезало осколком", – сказал враг.

Российский военный отметил, что они еще неделю назад должны были покинуть Украину. Но оказалось, что российские войска бессильны в войне против Украины.

Оккупантам якобы сообщили, что они будут на войне до последнего. Также в разговоре он заявил, что им обещали платить 57 долларов за день и дать квартиры.

Такие мысли проскакивают, сам думаешь не застрелиться на *уй,

– сказал орк.

Он отметил, что они должны были "прыгнуть" 23 – 24 февраля. Именно 24-го февраля Россия начала вторжение. Зато "прыгнула" элитная 45-я бригада, из которой выжили только трое. Остальных расстреляли.

Мама оккупанта сказала, что расстреляли псковских ВДВшников. Зато солдат сообщил, что псковский командир застрелился из-за больших потерь.

Смотрите видео разговора оккупанта с мамой (внимание, на видео присутствует нецензурная лексика)

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