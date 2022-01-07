В больницы госпитализировали 1 866 больных COVID-19 или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 192 инфицированных умерли. Зато выздоровели 5 595 пациентов.
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Охват тестирования населения
Вчера в стране провели 75 596 тестирований на коронавирус SARS-CoV-2, в частности: методом ПЦР – 34 320, методом ИФА – 5 192, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 084.
Суточный прирост новых случаев в регионах:
- Киев – 904;
- Винницкая область – 323;
- Волынская область – 76;
- Днепропетровская область – 276;
- Донецкая область – 218;
- Житомирская область – 324;
- Закарпатская область – 154;
- Запорожская область – 159;
- Ивано-Франковская область – 505;
- Киевская область – 272;
- Кировоградская область – 54;
- Луганская область – 87;
- Львовская область – 494;
- Николаевская область – 163;
- Одесская область – 228;
- Полтавская область – 270;
- Ровненская область – 163;
- Сумская область – 379;
- Тернопольская область – 366;
- Харьковская область – 652;
- Херсонская область – 120;
- Хмельницкая область – 300;
- Черкасская область – 241;
- Черновицкая область – 133;
- Черниговская область – 316.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.