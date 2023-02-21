В районе станции "Академик Вернадский" появились розовые узоры на белом покрове – так цветет снег в конце антарктического лета.

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Как в Антарктиде возникает розовый снег

Такая окраска появляется вследствие развития в снегу микроскопических зеленых одноклеточных водорослей. Интересно, что одна и та же водоросль имеет три цветовых стадии: зеленую, оранжевую и пурпурную или малиновую.

Это можно увидеть на фотографиях, опубликованных исследователями со станции "Вернадского". Они сразу подчеркнули, что здесь нет фотошопа.

Розовый снег в Антарктиде: фото Сергея Глотова и Марты Дзындры

Эти водоросли, окрашивающие снег, зимуют под ним в зеленом варианте, где преобладает хлорофилл, а когда становится теплее, то продвигается ближе к поверхности и краснеют. Это происходит вследствие образования каротиноидов (эти же соединения окрашивают морковь, например). Каротиноиды защищают водоросль от ультрафиолетового излучения.

Наши ученые отбирают и фиксируют пробы цветного снега, чтобы уже на "большой земле" их проанализировать и лучше понять химические основы трансформации этой водоросли.

– сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Прекрасное явление ускоряет изменение климата

Ученые также сообщили, что, несмотря на свою красоту, "цветение снега" способствует изменению климата. Ведь из-за окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие – в нем развивается все больше и больше ярких водорослей, от чего таяние еще ускоряется.

Поэтому очень важно каждый год фиксировать площадь "цветущего снега" на опытных поверхностях, чтобы увидеть общие тенденции влияния изменения климата. В настоящее время эту работу наши биологи и биологи на станции проводят с помощью дрона.

