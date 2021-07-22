Вот так масштабно и эффектно 17 июля проходило открытие ЖК Svitlo Park от Futura Hata.

Официальная церемония открытия собрала более 3 тысяч человек. На событие пришли инвесторы, будущие жители комплекса, их друзья и родные. Гостей приветствовали дружелюбные хостес и аниматоры из популярных мультиков.

Теплую и дружескую атмосферу праздника ощутил каждый.

В зоне активностей для детей было создано все для искренних улыбок: зоны аквагрима, аниматоры из любимых мультфильмов, шоу химиков, шоу трансформеров, шоу мыльных пузырей, Art-зона и мастер-классы. Дети были в восторге!

А на главной сцене в это время была не менее яркая программа: талантливые иллюзионисты MAGIC FIVE, драйвовая Анна Домнич со своей командой "Lucky Dance" и зажигательная Анна Тринчер. Хедлайнером вечера выступала невероятная DOROFEEVA.

Svitlo Park разыграл среди своих инвесторов подарочный сертификат номиналом 50 000 грн на отдых.

Кроме того, были разыграны ценные призы от партнеров мероприятия. В частности, сертификат на кухню номиналом 50 000 гривен от компании "ВиЯр" и ее сервиса Viyar Bazar, а также сертификат номиналом 20 000 грн от сети бытовой техники и электроники "Фокстрот".