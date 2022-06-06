На Днепровском физтехе курс, рассказывающий про все эти "Катюши" и "Грады", назывался БНРС — баллистические неуправляемые реактивные снаряды. Это означало, что после того, как ракета сойдет с направляющей и ее твердотопливный двигатель выключится, то дальше она будет лететь, подобно стреле из лука, подчиняясь законами тяготения и аэродинамики.

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Но со временем эти ракеты стали управляемыми, соответственно, небаллистическими, поэтому название "системы залпового огня" подходит им куда больше.

Без таким систем в современной войне можно обходиться — если есть дальнобойная высокоточная ствольная артиллерия, а также штурмовая авиация.

Собственно, НАТО и обходилась. Но затем США вместе с европейцами таки сделали одну разработку, которую со временем модернизировали. Так что из каких бы стран НАТО нам такие системы ни поставляли, это все будет одно и тоже с несущественными нюансами.

Российские РСЗО

Итак, на вооружении рашистов находятся советские системы залпового огня — "Град" диаметром ракеты 122 миллиметра, "Ураган" — 220 миллиметров и "Смерч" — 303 миллиметра. Реальная дальность стрельбы разными типами ракет — от десяти километров до пятидесяти.

В 2015 году рашисты из "Смерча" обстреляли Краматорск километров с пятидесяти, целили в штаб АТО, который тогда располагался там. В результате эллипс падения снарядов по рысканию — то есть, из стороны в сторону, составил около пяти километров, а по дальности — целых десять! То есть, с большого расстояния в крупный жилой город рашисты попасть, конечно, могут. Но гарантированно уничтожить конкретную цель — нет.

Соответственно, рашистские "Грады", "Ураганы" и "Смерчи" обстреливают позиции ВСУ с расстояния двадцать-тридцать километров. И обеспечивают нашим бойцам "огненный шторм", то есть, просто заваливают их своими снарядами. Потому что самих пусковых установок при СССР наделали, как бочек с пивом — не считано. И ракет к ним тоже в изобилии, хотя и летят они неточно, и далеко не все взрываются.

Но рашисты по своей исторической традиции берут числом. Масса взрывчатки в самых мощных ракетах "Смерча" доходит до двухсот пятидесяти килограммов, а это лишь в половину меньше, чем у тактической ракеты "Искандер" или "Калибр". А ведь на цель сразу прилетают двенадцать ракет одновременно. Так что системы залпового огня заслуженно считаются близкими по разрушительной силе к тактическому ядерному оружию.

У рашистов еще есть система "Торнадо", которая является глубокой модификацией описанных систем. Там анонсируется и дальность до 200 километров, и управление по ГЛОНАСС, и точность попадания плюс-минус три метра. В общем, эта фантастическая разработка рашистского военно-промышленного комплекса очень напоминает не имеющий аналогов танк "Армата", а также такой же истребитель пятого поколения Су-57, чья стихия — не поле боя, а парады и мультики.

Украинские РСЗО

В Украине на замену советским системам залпового огня должны была прийти наша разработка "Верба".

Это действительно хорошая модификация старой техники, но ее на фронте очень мало. А вот инфы о том, что производство "Верб" и ракет к ним начато где-то на территории стран-союзниц, увы, пока не поступало.

На фронте у нас неплохо работает чешская система RM-70, имеющая в основе все тот же советский "Град".

Но вот только одни разговоры о возможной поставке нам НАТО-вских систем М270 MLRC и М142 HIMARS вызвали у рашистов такой приступ жидкой паники, что они с перепугу даже ядерные учения объявили...

Давайте разберемся, в чем тут дело.

Почему истерим

М270 и М142 — это родственные системы калибром двести тридцать три миллиметра, но взрывчатка там современная, так что по мощности взрыва они сравнимы с самыми разрушительными рашисткими аналогами. Система М270 на гусеничном ходу, на нее устанавливают две секции по шесть пусковых труб, М142 на колесном шасси, поэтому там лишь одна секция из шести труб.

Но главное, что НАТО-вские системы залпового огня — это интеллектуальное оружие двадцать первого века.

Обычно ведь как? Из советской системы делают пристрелочный выстрел по известным координатам, ветер и прочие случайные факторы сносят снаряд с траектории. Корректировщик через беспилотник или визуально видит точку попадания и в систему прицеливания вносят коррективы. Могут делать еще один пробный выстрел. И если он попадает в цель, выстреливают весь пакет.

Но ведь за время пристрелки противник уже все понимает, и начинает менять позицию, прятаться в укрытие.

А с американской системой это не проходит. Она делает пристрелочный выстрел, и пока ракета еще в воздухе, радар обсчитывает характеристики полета и получает точку попадания. И сразу же вводится коррекция и дается залп.

То есть, и пристрелочная ракета, и основной пакет прилетают на врага почти одновременно — тут уж не спрятаться.

Более того, система способна вводить координаты целей для каждой ракеты в пакете, там есть головки самонаведения, то есть, выстрелил, и все цели в обозначенном квадрате будут поражены. Причем, речь идет о стрельбе с предельных дальностей около семидесяти километров.

Аккуратно, но сыльно

Сравнительный анализ показывает, что там, где рашисткой РСЗО для гарантированного поражения цели понадобится триста выстрелов, то НАТО-ская система справится за десять!

И окружающие строения — наши города, будут повреждаться минимально. Это как в "Бриллиантовой руке" герой Папанова с украинским, кстати, акцентом, говорил: "Бить буду аккуратно, но сыльно".

Но и это еще не все. В обеих системах — и М142, и М270 — секцию залпового огня можно заменить на секцию для пуска тактической баллистической ракеты средней дальности до трехсот километров.

Честно говоря, не очень понимаю, зачем штатовцы сделали такую универсализацию. Да, там получается один интерфейс управления, но ведь боевые задачи система залпового огня и тактическая ракета решают разные. И работают по разным участкам фронта и зафронтовой территории.

Но как раз возможность получения ВСУ ракеты средней дальности и вызвала припадки у Кремля. То есть, атаковать Украину всеми видами тактических ракет — это гуманно и миролюбиво. А вот получить такую ракету в ответ — это уже недопустимая эскалация.

За что?!

Жду не дождусь, когда рашисткие пропагандоны произнесут историческую фразу "А нас-то за что?!".

Польша запросила у США для себя и нас пятьсот систем "Хаймарс". Британия тоже будет поставлять. Еще Германия обещала сколько-то поставить — правильно смеетесь: обещания Германии нынче новый вид юмористического стендапа. На секундочку, пятьсот — это больше, чем таких систем находится на вооружении всех стран вместе, кроме США.

Полагаю, использован подход советского снабженца: просим пятьсот, пообещают четыреста, дадут триста — в самый раз! Но ленд-лиз еще не заработал, и системы дают поштучно, в первой поставке их лишь четыре.

И я практически уверен, что секций для тактических ракет в этих поставках пока не будет. Волшебное слово "пока" употреблено потому, что такие ракеты нам реально нужны лишь для разгрома Черноморского флота рашистов прямо в Севастопольской бухте. Или в Новороссийской, если он туда драпанет.

А вот когда возникнет необходимость, тогда появится и возможность. У победителей всегда так.

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