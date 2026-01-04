Может быть интересная спланированная акция: эксперт предположил, зачем Буданову должность в ОП

Кирилл Буданов теперь будет руководить Офисом Президента. Он принял предложение Зеленского возглавить ОП. Это может быть спланированная акция под названием "Преемник".

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, напомнив, что недавно были обнародованы рейтинги, кто и сколько мог бы набрать голосов в случае проведения выборов. Согласно этим данным, именно Буданов составил бы значительную конкуренцию Зеленскому из-за высокого доверия украинцев.

Назначение Буданова может быть связано с выборами

Объединение двух политиков, Зеленского и Буданова, как отметил Пендзин, в одну политическую силу будет давать высокую вероятность завершения президентских выборов в первом туре. При этом он подчеркнул, что не факт, что такой союз происходит под председательством действующего украинского лидера.

"Вполне вероятно, что готовится преемник президента. В условиях сложных выборов после окончания активной фазы боевых действий чрезвычайно большое значение по обеспечению избирательного процесса будет иметь админресурс, четко выстроенная вертикаль власти, личные качества человека держать этот процесс крепко в руках", – пояснил Пендзин.

Зная, что Буданов разбирается в политических движениях, прекрасно понимает состояние личного рейтинга, то его согласие возглавить Офис Президента указывает на то, что ему было предложено то, от этого он, по мнению Пендзина, действительно не мог отказаться.

Мы видим, как формируется следующий президент Украины и как будет обеспечиваться работа вертикали власти во время следующих выборов,

– подытожил Пендзин.

